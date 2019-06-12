Навальному придется переночевать в ОВД

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный, которого задержали на несанкционированной акции в поддержку Ивана Голунова, останется в ОВД "Строгино" до утра.

Ему вменяют нарушение административного кодекса по статье о нарушении правил поведения или участия в публичном мероприятии, передает "Интерфакс".

Сама акция уже завершилась. По данным МВД, в ней участвовали 1,2 тысячи человек. 200 человек задержали.

Ранее власти Москвы заявили, что обратятся в прокуратуру и призвали воздержаться от участия в митинге. Организаторы были уведомлены о возможных санкциях за проведение несогласованного мероприятия. Иван Голунов на митинг не пришел. "Медуза" также попросила воздержаться от участия в акции, передает РИА Новости.