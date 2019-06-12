Попытка еще одного переворота в Судане провалилась

В Судане пресечена попытка нового военного переворота. Задержаны 68 офицеров-заговорщиков, в настоящее время они находятся под следствием, сообщает РИА Новости со ссылкой на арабские СМИ.

Предыдущий военный переворот произошел в стране 11 апреля. Ему предшествовали четырехмесячные народные протесты. В результате переворот занимавший пост президента Судана Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позже его отправили в тюрьму. Власть сосредоточил в своих руках Переходный военный совет, сформированный армией. В течение двух ближайших лет он намерен передать руководство страной законно избранным властям.

Тем не менее в Судане продолжаются народные протесты. Люди требуют сформировать гражданский управляющий орган и передать всю власть ему.