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12 июня 201916:40

Задержание экс-главы волгоградского СКР сняли на видео

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Задержание бывшего главы СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, подозреваемого в покушении на губернатора Андрея Бочарова, сняли на видео. Одного из самых влиятельных в прошлом следователей уже взяли под стражу.

 

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ останавливают черную Toyota и помогают покинуть салон водителю и его пассажиру — генерал-лейтенанту Музраеву. Судя по всему, действующий советник главы СКР Александра Бастрыкина был готов к задержанию, так как спокойно воспринял появление оперативников.

Покушение (которое многие сочли инсценировкой) на губернатора произошло 16 ноября 2016 года: тогда неизвестные облили бензином дом Бочарова и подожгли, но пожара удалось избежать. Предполагаемого заказчика задержали 23 мая текущего года в Москве — им, по версии следователей, оказался владелец Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Не исключено, что именно он дал показания на Музраева, который был отправлен в отставку в конце 2018 года.

 

Задержали бывшего следователя, который в 2010 году мог стать во главе Калмыкии, 10 июня, а на следующий день Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал его по обвинению в теракте.

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