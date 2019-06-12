Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречу

Встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с его американской коллегой, заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон прошла на позитиве.

"Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон.

Больших ожиданий от встречи у российской стороны не было, отметил дипломат. Имеются расхождения практически по всем важным вопросам контроля над вооружения и другие разногласия.

На отрицательное влияние отсутствия контактов в этом формате Рябков обратил особое внимание. Замминистра считает, что длительные перерывы в диалоге носят контрпродуктивный характер (предыдущая встреча Рябкова и Томпсон состоялась в конце января в Пекине на полях совещания ядерной "пятерки"). Импульсы, полученные от американской стороны, взяты "в домашнюю проработку", заверил Рябков. В частности, российская сторона ставит задачу продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум на пять лет. Также он добавил, что возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" в Осаке не обсуждалась, передает ТАСС. Однако ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что вероятность встречи президентов РФ и США в Осаке сохраняется.

Сама Томпсон в своем микроблоге назвала встречу с Рябковым "искреннней" и выразила надежду на построение конструктивного диалога с Москвой.