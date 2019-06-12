Хамес Родригес может подписать контракт с "Наполи"

Клуб итальянской Серии "А" "Наполи" продолжает работу по трансферу полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса. Права на хавбека принадлежат мадридскому "Реалу", а два последних сезона футболист отыграл в мюнхенской "Баварии".

Кажется, колумбиец дал свое согласие на переход в итальянскую команду, сообщает инсайдер издания La Gazzetta dello Sport. Решающими стали два фактора. Во-первых, он знаком с главным тренером "Наполи" Карло Анчелотти по совместной работе в "Реале" и "Баварии". А во-вторых, Родригес не дождался приглашения от "Ювентуса", куда его сватал португалец Криштиану Роналду.

C’è il sì di #JamesRodriguez ad #Ancelotti per il trasferimento al #Napoli: un’apertura importante per una operazione da impostare con la formula del prestito con diritto di riscatto. E la palla ora passa al #RealMadrid... #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 12 июня 2019 г.

На первых порах неаполитанцы готовы арендовать 27-летнего полузащитника с правом дальнейшего выкупа. Решение о будущем Родригеса должен принять "Реал", главный тренер которого Зинедин Зидан не собирался привлекать Хамеса к играм за основной состав.