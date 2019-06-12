Арестованы задержанные в Крыму сторонники "Хизб ут-Тахрир"

Суд в Симферополе арестовал на срок до 2 месяцев еще четверых сторонников террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещено в РФ).

Ранее в Крыму были задержаны 8 человек в ходе операции сотрудников ФСБ, полиции и Росгвардии. Четверо уже были арестованы также на сроки до 2 месяцев.

Постановления могут быть обжалованы в апелляционном порядке, передает РИА Новости.