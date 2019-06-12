Украина оказалась одним из главных поставщиков контрафакта в ЕС

"Европол" и европейское агентство по интеллектуальной собственности (EUIPO) назвали страны, из которых в ЕС поступают значительные объемы контрафактной продукции. Так, ведущими странами-источниками фальсифицированных еды, напитков и сигарет являются Китай, Гонконг, Индия, Молдавия, Сирия, Таиланд, Турция и Украина.

Как отмечается в обнародованном в среду, 12 июня, совместном докладе этих организаций, для переправки товаров на "рынки назначения" производители фальсификата разработали сложные торговые пути. В частности, многие контрафактные товары из Азии везут сначала в Албанию, Марокко и на Украину, а уже оттуда доставляют в Европу. Эти страны названы в докладе "ключевыми транзитными пунктами" для большого количества фальсификата.

Что касается нелегального алкоголя, его в основном везут из Восточной Европы и России в Западную Европу. Тем не менее поддельное вино производится и на территории ЕС, например, в Италии.

Авторы доклада утверждают, что в производство фальсификата вовлечены по большей части организованные преступные группы. При этом отмечается, что они "нацелены не только на дорогие и роскошные продукты питания, но и на повседневные продукты питания", в том числе сыр, кофе, чай, оливковое масло и макаронные изделия. "Российские и украинские организованные преступные группы нацелены в первую очередь на западноевропейские страны с различного рода поддельными лекарствами, прежде всего в интернете", — приводит выдержки из документа РИА Новости.

Третье место в списке наиболее часто выявляемой контрафактной продукции занимают сигареты. Большая часть их поступает из Китая и Вьетнама. Кроме того, незаконные сигареты доставляются с Украины, из Белоруссии и Молдавии. Везут их по-разному: и по морю, и по суше, в частности железнодорожным транспортом. Авторы доклада рассказывают об "изощренных методах сокрытия": поставщики прятали незаконные табачные изделия в грузах угля, древесины, калийных удобрений, в конструкциях под вагонами. Отмечаются случаи переправки нелегальных сигарет с помощью беспилотных летательных аппаратов.

По оценкам экспертов, из-за контрафактной продукции потери только алкогольного и винного секторов ЕС оцениваются в 1,3 миллиарда евро ежегодно.

Как отмечается в докладе, поддельные продукты, напитки и сигареты почти всегда некачественны, поэтому могут нанести серьезный вред здоровью потребителей.