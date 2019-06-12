Голкипер футбольного "Зенита" Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту

Делом о мелком хулиганстве закончился для вратаря футбольного "Зенита" и сборной России Андрея Лунева визит в аэропорт "Внуково". Находясь в нетрезвом виде спортсмен устроил скандальные разборки с представителями одной из авиакомпаний и был доставлен в отделение полиции.

Лунев имел какие-то претензии к работникам авиаперевозчика, но, будучи "подшофе", высказывал своё недовольство в неприемлемой форме, после чего по требованию его собеседников был задержан полицейскими, сообщает портал канала Russia Today. Вратарь прошёл медосвидетельствование, показавшее наличие алкоголя в крови. В отношении Лунева составлен протокол о мелком хулиганстве.