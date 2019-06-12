Охота на футболистов: Зидан и Иско попали в список обворованных

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан и полузащитник "сливочных" Иско на текущей неделе пополнили список обворованных. Подробности каждого из грабежей правоохранители держат в секрете, однако известно, что пострадавших не было дома в момент кражи.

При этом служба безопасности "Реала" давно озаботилась проблемой краж из домов своих футболистов и сотрудников клуба, сообщает El Chiringuito TV. В частности, работникам "Королевского клуба" настоятельно рекомендуется не выкладывать в социальные сети домашние фото, которые могут как спровоцировать грабителей, так и помочь их работе "на месте".

🚨🚨🚨 INFORMACIÓN #JUGONES | ASALTAN las CASAS de ISCO Y ZIDANE. Te lo estamos contando en @laSextaTV. pic.twitter.com/k7IsSFpQfd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 12 июня 2019 г.

На прошлой неделе злоумышленники проникли в дом бывшего игрока "Реала" Альваро Мораты, выступающего сейчас за другой мадридский клуб "Атлетико". Ранее от воров пострадали Карим Бензема, Жерар Пике, Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Хоакин, Эзекиль Гарай и Жоффре Кондогбиа.