Парламент Эстонии отказался возвращать флаги ЕС в Белый зал

Парламент Эстонии проголосовал против возвращения флагов Евросоюза в зал для торжеств на постоянной основе.

Флаги убрали из Белого зала после того, как 3 марта в власти пришла коалиция, состоящая из консерваторов и евроскептиков.

Экс-премьер Таави Рыйвас тогда заявил, что с символами не обращаются легкомысленно, они имеют значение. Однако флаги больше в Белом зале не выставлялись.

Член Консервативной народной партии Хенно Пыллуаас внес предложение оставить в зале только флаги Эстонской республики. 34 депутата из 101 проголосовали за, 32 против, остальные не голосовали.

Парламентская фракция партии Реформ в конце апреля направила докладную записку с предложением вернуть флаги. Однако ничего не изменилось, передает "Интерфакс".