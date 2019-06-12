Три человека погибли в столкновении с КамАЗом в Дагестане

Две женщины и ребенок погибли в столкновении легковушки с КамАЗом в Дагестане, сообщает региональное управление МВД. Камера наблюдения зафиксировала момент смертельного ДТП.

Авария произошла утром 12 июня на 364-м километре дороги, соединяющей Астрахань с Махачкалой. На кадрах видно, что женщина за рулем "Приоры" выехала на перекресток прямо перед грузовиком, которому должна была уступить дорогу. В последний момент она попыталась уйти от столкновения, но было уже поздно.

Из превратившейся в груду металла "Лады" людей вытаскивали с помощью специального оборудования. К моменту прибытия врачей две женщины и ребенок скончались, еще одна женщина и двое юных пассажиров были госпитализированы.