Путин встретился с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в среду, 12 июня, обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к предстоящим на этой неделе саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Рассматривались также текущие вопросы внутрироссийской политики.

В начале совещания глава государства поздравил участников с Днем России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Саммит ШОС пройдет 13-14 июня в Бишкеке, саммит СВМДА — 14-15 июня в Душанбе, пишет РИА Новости.

Ранее в среду Путин вручил 11 выдающимся россиянам Государственные премии за 2018 год, а затем побывал на месте археологических раскопок в Кремле.