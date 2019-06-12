Самсонова и Родина зачехлили ракетки на турнире в Ноттингеме

Теннисный Старый Свет сразу после окончания Открытого чемпионата Франции начал подготовку к вершине лета – британскому Уимблдону. В Европе идут подводящие турниры на траве и один из них проходит в английском Ноттингеме. Увы, но две россиянки уже выбыли из борьбы.

Людмила Самсонова встречалась со швейцаркой Викторией Голубич и, проиграв разгромно первый сет (1:6), неожиданно для соперницы взяла второй – 7:5. Однако в третьем швейцарка снова вернула себе инициативу и победила – 6:3.

Не менее обидным выглядит поражение нашей Евгении Родиной, которая, будучи 76-й ракеткой мира, уступила румынке Елена-Габриэле Русе – номеру №211 в рейтинге WTA. Счет – 6:3, 6:3 в пользу представительницы Румынии.