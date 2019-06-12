Крым назвали "ежом-ракетчиком"

В последние полтора года Россия перебросила в Крым значительное количество дополнительных войск, авиацию и вооружений. Об этом сообщает со ссылкой на данные спутниковой съемки с января 2018 по апрель нынешнего года американское издание Defense One.

На снимках, в частности, можно увидеть пять батарей зенитных ракетных комплексов С-400 и столько же комплексов С-300, истребители, размещенные в четырех местах, и признаки модернизации военных баз советского периода.

По данным источника издания в американской разведке, сейчас в Крыму дислоцированы 30 тысяч российских военных, а в ближайшие четыре года Москва планирует направить туда еще 13 тысяч. По сведениям этого же источника, в Крыму сейчас базируется 81 российский военный вертолет и самолет, а Черноморский флот недавно пополнился 10 кораблями, способными запускать крылатые ракеты большой дальности "Калибр". Это позволяет флоту наносить удары по целям за пределами Черного моря, в том числе в Южной Европе и Сирии, даже не покидая Севастополя.

Полуостров "ощетинился ракетами, как еж", говорит директор программы нераспространения в Восточной Азии в Центре Джеймса Мартина Джеффри Льюис. По его мнению, масштаб укрепления военной мощи России в Крыму вызывает вопрос: русские просто защищают полуостров или используют его для проецирования силы по всему Черному морю? По его мнению, это не временное наращивание военной мощи, а реальные вложения в оборону Крымского полуострова.