Луценко уверен, что депутаты его не уволят

Генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что президент Украины Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.

Для этого требуется или его заявление, или недоверие депутатов Рады.

Кроме того, генпрокурор уверен, что в Раде не будут голосовать за его отставку.

О представлении на увольнение Луценко стало известно во вторник. Сам генпрокурор сказал, что не оставит должность до формирования нового парламента, передает ТАСС.