Закон об импичменте президента Украины подписан спикером Рады

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства. Подписанный документ направлен президенту Владимиру Зеленскому, сообщил Парубий в среду в своем Twitter.

Как заявил ранее заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, Зеленский решит, будет ли он подписывать этот документ.

Закон, о котором идет речь, украинский парламент принял в минувший четверг, 6 июня. Он предусматривает, что для принятия решения об импичменте президенту в Раде создается временная следственная комиссия. На основании ее выводов депутаты решают, объявлять ли импичмент главе государства. При этом для положительного решения им также необходимо получить заключения Конституционного и Верховного судов.