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Ситуация на Украине 23 минуты назад
Выяснилось, что о тарифах Зеленский шутил и ничего не обещал
Украинский президент Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ, а всего лишь шутил по этому поводу — об этом заявил в эфире программы "Вот оно как" представитель главы государства в правительстве Андрей Герус.
По его словам, Зеленский всего лишь шутил о тарифах, что они высокие, как шутил и о методике формирования цены на уголь при производстве электроэнергии "Роттердам+", что это коррупционная формула.
"Но прямых обещаний он не давал, — говорит Герус. — Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть".
Тем не менее, Зеленский, по словам его представителя, понимает, что это проблемный вопрос, передает РИА Новости. Принимая присягу в Верховной раде в мае новый президент назвал высокие тарифы и низкие зарплаты бедами украинцев.
Ранее сегодня Герус предложил лидерам украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ на Украину. До этого глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил по итогам встречи с Медведчуком и Бойко, что российский концерн готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причем для конечного потребителя этот газ может быть дешевле на четверть.
Тем временем сам Виктор Медведчук высказал свое мнение о позиции Зеленского по юго-востоку Украины: по мнению украинского политика, новый президент не готов признать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию для ополченцев и вести прямые переговоры с Россией. С учетом всего этого, по словам Медведчука, он пока не находит никаких аргументов в пользу того, что Зеленский и его команда действительно хотят мира.
Зеленский не готов признать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию, не намерен вести прямые переговоры с Россией. Поэтому я пока не нахожу ни одного аргумента, который бы свидетельствовал, что он со своей командой реально хочет мира.#Украина #ЗеКоманда pic.twitter.com/PGkCqeNwQ4— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 12 июня 2019 г.
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