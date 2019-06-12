Выяснилось, что о тарифах Зеленский шутил и ничего не обещал

Украинский президент Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ, а всего лишь шутил по этому поводу — об этом заявил в эфире программы "Вот оно как" представитель главы государства в правительстве Андрей Герус.

По его словам, Зеленский всего лишь шутил о тарифах, что они высокие, как шутил и о методике формирования цены на уголь при производстве электроэнергии "Роттердам+", что это коррупционная формула.

"Но прямых обещаний он не давал, — говорит Герус. — Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть".

Тем не менее, Зеленский, по словам его представителя, понимает, что это проблемный вопрос, передает РИА Новости. Принимая присягу в Верховной раде в мае новый президент назвал высокие тарифы и низкие зарплаты бедами украинцев.

Ранее сегодня Герус предложил лидерам украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ на Украину. До этого глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил по итогам встречи с Медведчуком и Бойко, что российский концерн готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причем для конечного потребителя этот газ может быть дешевле на четверть.



Тем временем сам Виктор Медведчук высказал свое мнение о позиции Зеленского по юго-востоку Украины: по мнению украинского политика, новый президент не готов признать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию для ополченцев и вести прямые переговоры с Россией. С учетом всего этого, по словам Медведчука, он пока не находит никаких аргументов в пользу того, что Зеленский и его команда действительно хотят мира.