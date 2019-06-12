"Ежедневные оскорбления и унижения": конфликт в театре Образцова

Минкультуры РФ разберется в конфликте, который возник между новым руководством и коллективом государственного центрального театра кукол имени С.В. Образцова, сообщила режиссер-постановщик Екатерина Образцова.

Конфликт начался с назначения на должность первым замдиректора Юрия Шерлинга, который, по мнению коллектива, позволял себе ежедневные оскорбления и унижения людей. Сотрудники начали подавать заявления об уходе. Сам Шерлинг признает, что ничего не знает о театре кукол. Хотя в Год театра был призыв привлекать к работе как можно больше профессионалов.

В то же время с новым директором проблем не было. И спектакли проходят при полном зале, передает "Интерфакс".