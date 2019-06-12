Алибасов вспомнил сына. О пропаже кота ему не сказали

Бари Алибасов-младший в среду рассказал журналистам о прогрессе в выздоровлении отца и о поисках кота.

По словам сына известного продюсера, Алибасов-старший помнит родных, но у него наблюдается частичная амнезия. Его не рассказали о пропаже кота, хотя продюсер в забытьи спрашивал о нем - "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?".

"Важно, когда он оклемается, чтобы мы кота нашли", — пояснил Алибасов-младший.

Домашний любимец сбежал из квартиры Алибасова во время разговора с представителями СМИ. Возможно, он испугался непривычно большой группы незнакомцев.

Бари Алибасов-младший приготовил награду в 800 000 тысяч рублей для нашедшего животное.

"Звонили, но пока это явно не наш кот. Я не уверен, что имеет смысл увеличивать вознаграждение", — пояснил Алибасов-младший.

Продюсер Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб "Крот" и попал в реанимацию, сообщает радио "Говорит Москва".