ДСНВ: Москва продолжит диалог с Вашингтоном

Россия продолжит диалог с Америкой по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ). Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он затруднился называть конкретную дату, однако отметил, что "диалог будет продолжен" и, скорее всего "в разумные сроки", передает "Интерфакс".

Замглавы МИД РФ Рябков встречался сегодня в Праге со своей американской коллегой — заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. После встречи он обратил особое внимание на отрицательное влияние отсутствия контактов в этом формате. Замминистра считает, что длительные перерывы в диалоге носят контрпродуктивный характер (предыдущая встреча Рябкова и Томпсон состоялась в конце января в Пекине на полях совещания ядерной "пятерки"). Однако по мнению Рябкова, важно одинаковое восприятие и понимание достижений руководства двух стран по данной теме.

Сама Томпсон в своем микроблоге назвала встречу с Рябковым "искреннней" и выразила надежду на построение конструктивного диалога с Москвой.