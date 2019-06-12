Велоспорт. Фрум получил перелом таза и пропустит "Тур де Франс"

Известный британский велогонщик, четырехкратный победитель "Тур де Франс" Кристофер Фрум разбился во время тренировочного заезда на гонке "Критериум Дофине". Англичанин, выступающий за команду INEOS, получил перелом таза и вынужден будет пропустить как минимум полгода.

Фрум проходил четвертый этап гонки, которая является подводящей к очередному "Туру" и разбился на одном из спусков. Как сообщил журналистам генеральный менеджер INEOS Дэйв Брэйлсфорд, на высокой скорости спортсмен врезался в стену: "Пройдет довольно много времени, прежде чем он снова будет участвовать в гонках".

"Это очень серьезное падение. Ясно, что он не выйдет на старт "Тур де Франс", но неясно, когда он вообще сядет в седло велосипеда", – цитирует Брэйлсфорда ВВС. Ранее стало известно, что Фрум был доставлен в одну из больниц городка Роан.