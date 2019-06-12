Встреча Путина и Трампа: никакой ясности нет

Лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке, но четких договоренностей нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Чиновник добавил, что ясности по этим аспектам нет, но Москва исходит из того, что руководители будут находиться на мероприятии, и контакт состоится, передает "Интерфакс".