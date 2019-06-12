Петросян уточнил, сколько в Москве бедных

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что уровень бедности в столице составляет 7,2 процента. Он уточнил, что доходы этого количества москвичей ниже прожиточного минимума, который составляет 16 тысяч 463 рубля на человека.

Петросян, ссылаясь на экспертные оценки и данные Росстата, сообщил, что в категорию бедных попадают в основном семьи с двумя детьми, а также пенсионеры, несмотря на то, что их минимальный доход в городе равен 17,5 тысячи рублей.

"Но если бабушка или дедушка проживают одной семьей с детьми и тремя внуками, скажем, то вполне могут оказаться за чертой бедности", — пояснил министр столичного правительства в интервью "Российской газете".

Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.