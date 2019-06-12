Басурин опроверг сообщение об успехе ВСУ

Заявление Киева о захвате украинскими войсками пригородов Донецка не соответствует действительности, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, его цитирует Донецкое агентство новостей.

Он подтвердил сообщения об интенсивных артобстрелах территории, однако опроверг данные о продвижении украинской армии вглубь Марьинки. Военнослужащие Народной милиции ДНР продолжают занимать свои позиции, подчеркнул Басурин.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили о захвате новых позиций в городе Марьинка, расположенного к западу от Донецка.

Формально сейчас в Донбассе формально действует весеннее перемирие, наступившее 8 марта. Однако режим постоянно нарушается.