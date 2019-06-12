Штаты пригрозили Китаю 325-миллиардными пошлинами

Если Пекин и Вашингтон не договорятся по торговле, США введут пошлины на китайский импорт в размере 325 миллиардов долларов, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Ранее Вашингтон заявлял, что не стоит ждать заключения торгового соглашения на саммите G20. А Трамп предупредил о дополнительных пошлинах, если прогресса в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином не будет, передает РИА Новости.

В мае США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая. Пекин с 1 июня повысил пошлины на американский импорт на сумму 60 миллиардов долларов.