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12 июня 201921:43 Полина Ермолаева

Раскопки в Кремле: археологов ждали неожиданные находки

Раскопки в Кремле: археологов ждали неожиданные находки

Чрезвычайно важная работа для восстановления по крупицам всего, что связано с развитием России, — так Владимир Путин оценил раскопки на территории Московского Кремля. Впервые их проводят не в связи с реставрацией или ремонтом, а исключительно с научными целями. Первых туристов на раскопки допустят уже 14 июня.

Несколько шагов от Архангельского собора в большой кремлевский сквер обещают настоящее погружение в глубь веков. Владимир Путин вместе с директором Института археологии Николаем Макаровым выходят на крыльцо XVI Iвека — дивный вид с него открывался на Соборную площадь.

В этом внушительных размеров здании располагались семь приказов — от посольского — сейчас бы сказали "Министерства иностранных дел" — до разрядного приказа, который ведал воинским делом.

Полтора метра вниз — и вот он, мощный фундамент из дикого камня: ширина — метра два. Строили в XVII веке на славу, да и как иначе: Московский Кремль, Приказные палаты — здесь принимались важнейшие управленческие решения.

"В нижней части этой постройки размещались складские помещения, а в верхней сидели дьяки, хранились документы, стояли короба, в которые складывались документы", — рассказал Николай Макаров.

Представить допетровскую жизнь московской бюрократии помогают свидетели эпохи — потрясающей красоты барочные изразцы или, например, резной, богато украшенный гребень.

А вот совсем уж неожиданные находки — мундирная пуговица полковника Генштаба наполеоновской армии и французское оружие 1812 года. Целая россыпь свинцовых пуль. Гордость археологов — сабля прекрасной сохранности.

Президент оставляет ученым подарок — памятную медаль Первого съезда российских археологов 1869 года.

Такие масштабные научные раскопки в Кремле проходят впервые, и это — важный шаг в изучении истории всего государства российского. В исследовании кремлевского культурного слоя археологи уже углубились на два столетия. Докопать рассчитывают до века XII.

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