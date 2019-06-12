Додон заявил, что его хотят убить

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Демократическая партия республики готовит его физическое устранение.

Выступая в прямом эфире Национального общественного телеканала Moldova1 вечером в среду, 12 июня, глава государства сообщил, что получил такую информацию из собственных источников.

"Демпартия стремится любой ценой сохранить власть. А для этого демократам нужно устранить президента", — приводит слова молдавского президента "Интерфакс".

Это нужно, по его словам, чтобы сделать новую власть нефункциональной и в результате Демократическая партия осталась бы у власти. Поэтому демократы пытаются отстраниться его от власти любыми путями, отметил Додон. Президент рассказал, что были предприняты попытки возбудить против него уголовные дела, затем запугивать его и членов его семьи, надеялись, что он уедет за границу. "Не дождутся", — подчеркнул Додон.

Он рассказал, ссылаясь на информацию от своих служб, что были предприняты попытки найти киллера, сначала в Молдавии, затем в украинской Одессе.

Но несмотря на все это, Додон заявил, что останется в должности и будет изо всех сил поддерживать созданное парламентское большинство и правительство Партии социалистов и блока ACUM.