Трамп: США перебросят в Польшу тысячу солдат

Президент США Дональд Трамп заявил, что Польша создаст базу и предоставит инфраструктуру для размещения более чем тысячи американских военнослужащих. Он добавил, что США подготовка этой инфраструктуры ничего не будет стоить, передает РИА Новости.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне, Трамп сообщил, что лидеры двух страны подписали совместную декларацию, "которая подтверждает значительное сотрудничество в области безопасности".

Американский лидер объявил также, что Польша согласилась купить партию истребителей-бомбардировщиков F-35. Трамп назвал эти новейшие боевые самолеты лучшими в мире.

Со своей стороны, Дуда заявил, что Польша надеется на развитие сотрудничества с США в области безопасности и обороны. Он поблагодарил президента США за решение подписать совместную декларацию в этой области. Польский лидер также указал, что американские воинские подразделения будут присутствовать в Польше на постоянной основе.

Трамп заявил и о том, что Польша закупит дополнительно 2 миллиарда кубометров сжиженного природного газа из США. В среду был подписан соответствующий дополнительный контракт на сумму порядка 8 миллиардов долларов.

Кроме того, он сообщил, что США поддерживают проект строительства газопровода Baltic Pipeline из Польши в Данию. По словам Трампа, этот газопровод диверсифицирует поставки в Европе.

Дуда, в свою очередь, сообщил о надежде на то, что президент США посетит Польшу 1 сентября и примет участие в мероприятиях в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.