В Абхазии восстановили электроснабжение

В Абхазии восстановлено электроснабжение.

Ранее РУП "Черноморэнерго" сообщало о повреждении высоковольтной линии в восточной части республики – в нее попала молния. В результате практически вся Абхазия на 20 минут осталась без электричества

Это не повлияло на боеготовность российской военной базы в Гаудауте. В таких случаях используются резервные источники питания, передает ТАСС.