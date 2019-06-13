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Политический кризис в Молдавии 26 минут назад

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13 июня 201902:10 Наталья Соловьёва

Узурпаторы должны уйти добровольно: чем завершится кризис власти в Молдове?

Узурпаторы должны уйти добровольно: чем завершится кризис власти в Молдове?

Конституционный суд Молдавии постоянно нарушал основной закон страны. С таким обвинением выступил президент страны Игорь Додон. Он заявил, что теперь многие решения этого суда нуждаются в пересмотре.

В тени плюс 30. Но эти люди готовы в прямом смысле попотеть, отстаивая свои интересы. Павда, чего они хотят — объяснить не могут.

Так называемые сторонники Демократической партии Молдавии — жители окрестных деревень. Каждое утро их привозят автобусами по 30-40 человек, а вечером, спустя 12 часов, развозят по домам. Разумеется, постоять или, скорее, полежать за режим молдавского олигарха Владимира Плахотнюка едут не бесплатно. Журналисты поинтересовались у одной из сторонниц Демократической партии:

- Вы в селе сколько зарабатываете?
- 200-300 лей.
- А здесь сколько платят?
- 500 лей.

Это около 1,5 тысячи рублей в сутки. За такие деньги даже цыгане записались в сторонники Демократической партии. Но есть и ребята серьезные, спортивного вида. Эти живут в палаточных лагерях круглые сутки, им привозят продукты и воду. Именно в них видят возможных провокаторов, готовых в любой момент создать на мирных улицах хаос.

"Вообще, сохраняется вероятность столкновений. Но именно этого и хочет Плахотнюк. Сейчас все спокойно, но в определенном смысле это игра на нервах. Мы их понимаем. Людям нужно время, чтобы принять реалии. У нас 10 лет было одно правительство. Но они должны принять новые правила и уйти с улиц", — комментирует ситуацию депутат от блока ACUM Дмитрий Алайба.

При поддержке полиции, еще лояльной старому режиму, противники нового правительства пока чувствуют себя спокойно. Но ситуация уже меняется. Накануне стражи порядка начали выражать поддержку новому премьеру — Майе Санду.

Сегодня всех полицейских, которых в наказание за поддержку нового правительства отстранили от службы, принимали в парламенте. Министр МВД Андрей Нэстас поблагодарил их за службу.

Майя Санду в свою очередь потребовала от генерального инспектората полиции Александра Пынзаря прекратить давить на полицейских и наконец уйти со своего поста.

"Призываю гражданина Пынзаря и всех тех, кто преднамеренно нарушает конституцию и выполняет незаконные приказы, прекратить нарушение общественного порядка. Любой сотрудник имеет право отказаться выполнять приказы, которые он считает незаконными. Хочу напомнить, что выше всего конституция, а решения Конституционного суда не могут противоречить основному закону", — подчеркнула премьер-министр Молдавии Майя Санду.

Сегодня новое правительство признала и Парламентская ассамблея Совета Европы. Ранее в поддержку Майи Санду выступил целый ряд государств, включая Россию.

При этом в парламенте признают: в любой момент готовы вывести на улицы своих сторонников, как особо подчеркивают — ради мирного протеста. Но все же к этим мерам отчаянно не хотят прибегать. Надеются, что, как здесь говорят, узурпаторы добровольно покинут свои кабинеты.

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