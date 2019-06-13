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День России 58 минут назад

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13 июня 201900:10

В праздновании Дня России участвовали более 5 миллионов человек

В праздновании Дня России участвовали более 5 миллионов человек

По всей стране сегодня отмечали День России. В праздничных гуляньях и фестивалях участвовали более 5 миллионов человек. В честь праздника на Красной площади прошел большой концерт.

Поздравления с Днем России на концерте прозвучали даже из космоса. С МКС на связь вышли Олег Кононенко и Алексей Овчинин, сообщает телеканал "Россия 24".

Концерт на Красной площади посетили более 30 тысяч человек — москвичи, гости из других городов страны и из-за границы.

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