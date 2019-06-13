Италия и Австрия пострадали от наводнений

На север Италии обрушились сильные ливни, реки вышли из берегов. Потоками смыло несколько дорог, передает телеканал "Россия 24". Эвакуированы сотни жителей и туристов, в том числе из окрестностей популярного озера Комо. В некоторых районах выпал град. Не ходят поезда. Сведений о пострадавших пока нет.

Ливни с грозами стали причиной наводнения и в Австрии. Один человек погиб. В Инсбруке из-за паводка закрыли несколько мостов. Уровень воды в реках — самый высокий за последние 30 лет, и в ближайшие дни будет только расти.