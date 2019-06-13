Владимир Путин: Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "МИР", что Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами.

В интервью Владимир Путин рассказал, какими он видит дальнейшие отношения России и Украины после прихода на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Как подчеркнул Путин, как бы ни складывались отношения с элитами Украины, не может быть такого между двумя братскими народами. "Неизбежно, что мы восстановим наши отношения", — цитирует слова президента России РИА Новости.