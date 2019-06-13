Самый древний военный оркестр в мире выступит в Москве

С 14 по 16 июня 2019 года парк "Красная Пресня" примет участников и гостей Третьего Фестиваля Турции.

Турцию невозможно представить без музыки. Куда бы вы ни отправились, какой бы тип отдыха ни выбрали, она будет сопровождать вас всюду. Военный оркестр янычар и ансамбли фольклорных танцев давно стали значительными достопримечательностями страны, которые мечтает увидеть (и услышать!) каждый гость Турции. Среди хедлайнеров фестиваля в этом году – военный оркестр янычар "Мехтер", звезды турецкой и российской эстрады, национальные ансамбли и диджеи. Кроме того, ежедневно с 12:00 до 21:00 на площадке "Турецкие ритмы" гости фестиваля смогут послушать музыкантов из Турции, играющих на национальных инструментах.

Центром музыкальных событий на протяжении всех трех дней будет Главная сцена, где в режиме нон-стоп будут проходить концерты и шоу-программы. Здесь выступят самые яркие артисты и коллективы из Турции, в том числе военный оркестр янычар "Мехтер" – воплощение духа и национальной культуры страны.

Военный оркестр янычар познакомит гостей фестиваля с абсолютно уникальной традицией, которой около тысячи лет. Не раз янычарская музыка становилась модным европейским трендом, ей подражали такие композиторы, как Моцарт, Россини и многие другие. Спустя много веков янычарский оркестр не теряет популярности: диковинные исторические инструменты, экзотическое звучание, как нельзя лучше подходящее для openair, и драйв, который обеспечивает большая секция ударных.

"Мехтер" – самый древний военный оркестр в мире. Он был создан в 1289 году для Османа Гази, основателя Османской империи. Музыку, которую он исполнял, так почитали, что до середины XV века, когда Мехмед Фатих завоевал Стамбул, все, включая правителя, слушали оркестр стоя! В первой половине XIX века перед закатом Османской империи, во время правления султана Махмуда II, "Мехтер" был закрыт, поскольку султан стремился перенять западные традиции. Однако к тому времени оркестр янычар был очень популярен в Европе, многие государства создавали свои военные оркестры, а композиторы (например, Моцарт) использовали элементы колоритной янычарской музыки в своих сочинениях. В 1954 году уникальный оркестр был возрожден. Музыканты оркестра по сей день выступают в эффектных костюмах времен Османской империи.

Оркестр янычар состоит преимущественно из традиционных турецких инструментов: национальных аналогов больших и малых литавр, барабанов, гобоя, трубы и цимбал. Их дополняет чевген – посох с прикрепленной наверху цепочкой с колокольчиками.

Музыка "Мехтер" вобрала в себя традиции тех земель, которые входили в состав Османской империи в период ее расцвета. В ней сочетаются традиции Балкан, Северной Африки, Анатолии, что придает ей особое очарование.

Военный оркестр янычар "Мехтер" – единственный ансамбль при Министерстве культуры и туризма Турецкой Республики. Коллектив постоянно гастролирует, выступая на различных концертных площадках по всему миру, участвует в национальных торжествах и международных фестивалях.

Партнеры проекта разыграют сотни призов, среди которых 100 путевок в лучшие отели Турции. Благодаря масштабным декорациям в парке "Красная Пресня" будут воссозданы главные достопримечательности страны и представлены самые интересные регионы.

В Деревне ремесел посетители познакомятся с работой мастеров древнейших турецких специальностей: стеклодувным, гончарным и кожевенным делом, росписью по керамике, вышивкой, созданием стеклянных витражей и традиционных игрушек. В перерывах между шопингом и выступлениями звезд шефы гастрономических проектов накормят национальными блюдами турецкой кухни. В течение трех дней гости смогут устроить импровизированный пикник в парке "Красная Пресня" с ароматным кофе, чаем и восточными сладостями. А маленьких гостей ждет специальная анимационная программа.