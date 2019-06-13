Севастопольцы чудом спасли унесенного потоком ребенка. Видео

В Сети появилось видео спасения школьника в Севастополе. Мальчика буквально снесло мощным потоком воды в тот момент, когда он пытался перейти дорогу. Течение понесло его прямо под колеса машины. Все решали секунды.

Из застрявшей в потоке маршрутки на помощь выскочила пассажирка, а из троллейбуса — водитель. Вдвоем они успели вытащить мальчика из воды. Трагедии удалось избежать, передает телеканал "Россия 24".