Температура воздуха в Подмосковье опустится почти до нуля

В ночь с 13 на 14 июня температура воздуха в Подмосковье может опуститься до плюс одного градуса, предупреждают синоптики. Такая аномалия будет наблюдаться лишь местами, в основном в столичном регионе будет плюс пять – плюс десять градусов, уточняет РИА Новости. В Москве ожидается плюс десять градусов.

Сохраняется вероятность дождей и гроз.