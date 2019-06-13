Армия обороны Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа

Военные Армии обороны Израиля сообщили о перехвате ракеты, которая была выпущена палестинскими боевиками из сектора Газа по южным территориям страны.

Пока не поступало никакой информации о нанесенном ущербе или ответных действиях.

Как уточняется в сообщении пресс-службы армии, ракета была перехвачена системой ПРО "Железный купол". Пуск ракеты активировал сирены тревоги в поселках регионального совета Эшколь, передает РИА Новости.

12 июня израильтяне запретили палестинцам выходить в море в качестве наказания за запуски из Газы воздушных шаров со взрывными устройствами.