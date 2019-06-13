Сошников о возвращении в Россию: устал от всего в Северной Америке

Никита Сошников, перешедший из клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" в уфимский "Салават Юлаев", поделился впечатлениями от своего возвращения в Россию.

"Вернулся ли я в Россию? Еще нет, сейчас я нахожусь в Канаде, но скоро прилечу, – приводит слова Сошникова "Чемпионат.com". – Уже с января работаю в зале, потом выходил на лед, тренировался, готовился. Не играл, так как хотел полностью подготовить свой организм к выступлению в России. Уже понимал, что возвращаюсь".

Помимо этого, Сошников сообщил, что очень хочет вернуться в Россиию – домой, а также заявил, что устал от всего в Северной Америке. "Хочу наслаждаться хоккеем, приносить пользу "Салавату", радовать уфимских болельщиков. Дай бог, чтобы удача была на моей стороне", – подытожил российский форвард.