Режиссер "Джона Уика" и "Дэдпула 2" экранизирует игру Tom Clancy’s The Division

Дэвид Литч, снявший "Джона Уика" и "Дэдпул 2", станет режиссером фильма The Devision, который основывается на ролевой онлайн-игре Tom Clancy’s The Division. Главные роли исполнят Джейк Джилленхол (известен по фильмам "Горбатая гора", "Стрингер") и Джессика Честейн (снявшаяся в известных лентах, таких как "Прислуга", "Древо жизни").

Права на фильм принадлежат Netflix, передает РИА Новости. Адаптацией игры для сценария будет заниматься Рейф Джадкинс ("Чак", "Хемлок Гроув", "Агенты "Щ.И.Т.").

В первую часть игры Tom Clancy’s The Division играет более двадцати миллионов человек. Она стартовала в 2016 году. Вторая часть онлайн-игры вышла в марте 2019 года.