Квят примет участие в футбольном матче, посвященном памяти Бьянки

Российский гонщик итальянской команды Toro Rosso Даниил Квят примет участие в благотворительном футбольном матче, организованном ассоциацией имени Жюля Бьянки.

Помимо россиянина, в матче сыграют пилоты "королевских гонок" Шарль Леклер, Пьер Гасли и Даниэль Риккардо. Как сообщает F1News.Ru, соперниками гонщиков станут футболисты Фабьен Бартес, Юрий Джоркаефф, Максим Мермоз, а также гандболист Жером Фернандес. Встреча состоится 19 июня и пройдет на поле стадиона "Андре Деферрари" в городе Бандоль.

Собранные средства пойдут на помощь больным церебральным параличом, проходящим лечение в госпитале Арше в Ницце.

Напомним, пилот Формулы-1 Жюль Бьянки скончался в июле 2015 года в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в результате аварии во время Гран-при Японии, когда автомобиль француза столкнулся с эвакуационным краном. Ему было 25 лет.