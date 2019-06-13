США планируют размещение эскадрильи беспилотников-разведчиков в Польше

Соединенные Штаты Америки и Польша договорились о размещении эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 на польской территории. Такой пункт содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой в среду, 12 июня.

Формулировка следующая – "Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Для реализации оборонных целей двух стран по мере необходимости США намерены обмениваться информацией, которую будут получать в результате операций этой эскадрильи.

В документе также подтверждаются планы Соединенных Штатов относительно увеличения численности американских военнослужащих на одну тысячу с нынешних 4 500.

Польша в свою очередь обязуется подготовить за свой счет всю необходимую инфраструктуру для размещения военных и техники США. Речь идет о строительстве военного аэродрома, который можно будет использовать при переброске сил для учений и в непредвиденных случаях. Также для поддержки наземных, воздушных и морских операций будет развернут штаб дивизии США и подразделения американских сил спецопераций, сообщает газета "Известия".

Для обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения предусматривается создание инфраструктуры.

Также в населенном пункте Дравско-Поморске и в других местах Польши будут созданы центры боевой подготовки.