США планируют размещение эскадрильи беспилотников-разведчиков в Польше
Соединенные Штаты Америки и Польша договорились о размещении эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 на польской территории. Такой пункт содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой в среду, 12 июня.
Формулировка следующая – "Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Для реализации оборонных целей двух стран по мере необходимости США намерены обмениваться информацией, которую будут получать в результате операций этой эскадрильи.
В документе также подтверждаются планы Соединенных Штатов относительно увеличения численности американских военнослужащих на одну тысячу с нынешних 4 500.
Польша в свою очередь обязуется подготовить за свой счет всю необходимую инфраструктуру для размещения военных и техники США. Речь идет о строительстве военного аэродрома, который можно будет использовать при переброске сил для учений и в непредвиденных случаях. Также для поддержки наземных, воздушных и морских операций будет развернут штаб дивизии США и подразделения американских сил спецопераций, сообщает газета "Известия".
Для обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения предусматривается создание инфраструктуры.
Также в населенном пункте Дравско-Поморске и в других местах Польши будут созданы центры боевой подготовки.
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