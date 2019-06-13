В Индонезии десятки тысяч людей эвакуированы из-за наводнений и оползней

В центральной части Индонезии десятки тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома из-за наводнений и сходов оползней, которые начались в регионе в результате проливных дождей. Об этом сообщило издание Straits Times, ссылаясь на данные национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

Как уточняется, наиболее серьезные разрушения стихия нанесла провинции Восточный Калимантан, где своих домов лишились более 16,3 тысячи жителей. На соседнем острове Сулавеси от наводнений пострадали порядка 10 тысяч человек. По сведениям местных властей, вода уничтожила несколько сотен гектаров сельскохозяйственных угодий. В настоящее время продолжается подсчет экономического ущерба, нанесенного стихией, сообщает ТАСС.

Как объяснили метеорологи, причинами ливней являются колебания циркуляции тропической атмосферы, которые в это время года можно наблюдать над теплыми районами Тихого и Индийского океанов.