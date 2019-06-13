Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Написание названия столицы Украины изменится.

Согласно решению совета США по географическим названиям, с 17 июня, после внесения поправок в базу, имя города будет писаться "Kyiv", а не "Kiev", как раньше. Решение было принято после обращения украинского посла Валерия Чалого.

В украинском посольстве решение совета считают очень важным. Сообщается, что это – толчок к исправлению официального названия украинской столицы и за пределами США, например – в иностранных аэропортах. Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".