На Сахалине началась избирательная кампания

На Сахалине стартовала избирательная кампания. В начале сентября там должны пройти досрочные выборы губернатора. У кандидатов есть 20 дней на выдвижение, напоминает телеканал "Россия 24".

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко уже подал документы в областной избирком. Об этом он сообщил в своем Instagram. По его словам, проблем в регионе немало, но есть понимание, как их решить. А главное, для этого есть сильная команда — жители Сахалина и Курил.

Валерий Лимаренко был назначен врио главы Сахалина в декабре 2018 года.