Аргентина предложила России разместить на своей территории наземные станции ГЛОНАСС

Аргентина предлагает России разместить станции ГЛОНАСС на своей территории. С предложением выступили в Национальной комиссии по космической деятельности.

Наземные станции нужны для мониторинга и контроля навигационной системы. В качестве возможного места размещения станций называют провинцию Кордова — там действует космический центр Аргентины, сообщает телеканал "Россия 24".

Для латиноамериканской страны это возможность внести свой вклад в развитие системы ГЛОНАСС. Они отмечают, что Россия — один из лидеров в спутниковой навигации.

"Сотрудничество с Россией в части спутниковой навигации очень полезно для проектов сельскохозяйственных исследований, земледелия, транспорта, безопасности морского и речного транспорта", — отмечает директор по внешним связям Национальной комиссии по космической деятельности Аргентины Сандра Торрусио.