Борис Джонсон может стать премьером Британии, но критики ему не избежать

В Великобритании пройдет первый тур парламентского голосования по кандидатам в премьеры. Претендентов оценит фракция консерваторов. Процесс выборов долгий: он завершится лишь в конце июля, передает телеканал "Россия 24".

Самым популярным кандидатом считают Бориса Джонсона, бывшего главу МИДа королевства. Но и ему не избежать критики. В программной речи Джонсон вновь заявил, что выйти из ЕС нужно обязательно к 31 октября, даже если Brexit будет жестким, то есть без соглашения.

Но министр финансов Филип Хаммонд заявил, что это невозможно и походит на "движение к краю пропасти на полной скорости". Хаммонд также добавил: смена премьера не изменит ни расклад сил в парламенте Британии, ни позицию Брюсселя, который пересматривать соглашение не собирается.