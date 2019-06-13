Вузы России планируют начать выдачу цифровых дипломов к 2021 году

Российские выпускники скоро смогут предоставлять работодателю цифровые дипломы.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ, это будет часть электронного портфолио, в котором учтут все достижения. В том числе — курсы повышения квалификации, спортивные победы, участие в научных разработках, конкурсах и олимпиадах.

В министерстве уточнили, что шаблоны представят уже в этом году на сайте "Современная цифровая образовательная среда". А в 2021 году доступ к электронным документам может появиться у потенциальных работодателей, сообщает телеканал "Россия 24".