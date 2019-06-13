Суд Турции не снял арест с сухогруза Streamline

Суд в Турецкой Республике отказался снять арест с сухогруза Streamline, на котором работали российские моряки. Судно задержали в Стамбуле летом 2018 года из-за долгов прежнего владельца.

Экипаж провел на корабле почти год, требуя, чтобы им выплатили зарплату в сумме 140 тысяч долларов. За это время моряки дважды объявляли голодовку и даже угрожали перекрыть Босфор.

Все безрезультатно — в конце мая в Россию вернулись последние шесть членов экипажа. Следующее заседание суда состоится в ноябре текущего года, передает телеканал "Россия 24".