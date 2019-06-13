Форвард "Сент-Луиса" Райан О'Райлли – самый ценный игрок плей-офф НХЛ

"Сент-Луис Блюз" впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии "Бостон". Нападающий "блюзменов" Райан О'Райлли получил "Конн Смайт Трофи" – приз самому ценному хоккеисту плей-офф НХЛ.

В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ форвард набрал 23 (8+15) очка в 26 играх, а в финальной серии с "Брюинз" 28-летний хоккеист забросил пять шайб и отметился четырьмя результативными передачами.

Стоит отметить, что канадец ранее выступал в Континентальной хоккейной лиге, в сезоне-2012/2013 он защищал цвета магнитогорского "Металлурга".

Напомним, в заключительном матче финальной серии "Сент-Луис" одержал победу со счетом 4:1. Первые шесть игр противостояния завершились тремя победами "Блюз" (3:2 ОТ, 4:2, 2:1) и тремя викториями "Бостона" (4:2, 7:2, 5:1). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу "блюзменов", которые впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли.