Венесуэла вводит в обращение новые банкноты номиналом до 50 тысяч боливаров

Сегодня Венесуэла запускает в оборот сразу три новые купюры — в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров. Пойти на этот шаг пришлось из-за чрезмерно высокой инфляции.

Если сравнивать с показателем 2018 года, в мае она превысила 800 тысяч процентов. А к концу 2019 года, по оценке МВФ, вообще может дойти до 1 миллиона 300 тысяч процентов.

Между тем после деноминации в августе 2018 года самой крупной купюрой были всего 500 боливаров, напоминает телеканал "Россия 24". И это при курсе более 6 тысяч за доллар. Наличные деньги в стране стали дефицитом, а расчеты производились либо в безналичной форме, либо долларами.